警方積極偵辦竊盜案主動調閱監視器，查獲嫌賴嫌涉嫌機車竊盜，將其依法送辦。（盧金足翻攝）

台中市警察局第六分局永福所警員周文彬、實習生陳晉銘偵辦機車失竊案，調閱監視器掌握犯嫌出沒於外埔區中山路沿線，警方現場查訪掌握綽號「山豬」的63歲賴姓男子涉有嫌疑，賴嫌還嗆警方，若非其返家停車，否則即使放單手騎車，警方連車尾燈都看不到，遑論將其緝捕到案，被員警當場斥責，並告訴賴嫌遭到逮捕只是時間早晚問題，賴嫌除了面臨牢獄之災外，再多的懊悔也來不及。

電影《極速傳說》反派主角鄧風弟弟因熱愛極速飆車，競速時常讓對手連車尾燈都看不到，但一次比賽失利，摔斷右腿而走向歧途。現實中綽號「山豬」的賴嫌身材黝黑，體重達一百多公斤，年輕時常飆車，練就騎車技術，但過程中失去右腿卻走上歹路。

永福派出所警員偵辦機車失竊案，調閱監視器掌握犯嫌出沒於外埔區中山路沿線，查訪掌握綽號「山豬」的賴嫌，經了解賴嫌前幾年因車禍右腳截肢後行動不便。

日前於大甲區竊取鑰匙未拔之重機車做為代步工具，賴嫌竊取後自詡騎車技術高超警方追捕不到，因此更加肆無忌憚四處遊蕩。

警方見竊嫌騎乘贓車呼嘯而過旋即尾隨，趁賴嫌停車返家時，上前盤查並示意停車，同時利用偵防便車前後圍捕包挾，順勢將賴嫌控制逮捕，並帶返所製作筆錄。

警方表示，賴嫌坦承前幾年車禍右腳截肢行動不便欠缺交通工具，行經大甲李醫院停車場見1輛機車鑰匙未拔，隨即發動並竊取該車做為代步工具，而後遭警方所攔查逮捕。

警方積極偵辦竊盜案並主動調閱監視器，查獲嫌賴嫌涉嫌機車竊盜，將其依法送辦，除保護人民居家財產安全外，也讓居民對警方專業知能有更好的評價。

(中時 )