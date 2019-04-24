不可思議連醫師都傻眼，美國一名19歲少女因車子拋錨，她在攝氏-22度的低溫，下車想走到附近的朋友家求助，不過少女走沒幾步路就失溫倒臥雪中，被發現時早已全身結凍，醫生也判定她沒有生命跡象了，當時女子送往醫院時，不僅眼球凍結，連針都戳不進去皮膚皮膚，不過沒想到後來醫師用電熱毯為她加熱「解凍」竟出現了奇蹟。，少女竟奇蹟甦醒，且沒有留下任何後遺症，健康出院。

綜合媒體報導，1980年12月時正值嚴寒的冬天，少女Jean Hilliard在返家途中，車子拋錨故障無法排除，她只好頂著嚴寒的天氣走向3.2公里外的朋友家打算借住一晚，不過她在半路上就不支倒下，她於凌晨1點多時，昏倒在另一位朋友Wally Nelson家附近。

少女直到隔天早上7點多，才被朋友Wally Nelson發現，他描述當時少女整個人凍僵，像木板一樣僵硬，臉色慘白，我以為她死了，但她的鼻孔仍有持續呼出幾個氣泡」。Wally Nelson把她送往醫院時，描述少女當時的狀態就像是冷凍庫取出的肉一樣，硬梆梆。醫師也只能死馬當活馬醫，嘗試用電熱毯幫她加溫解凍，沒想到過幾個小時後，Jean Hilliard的身體慢慢解凍後，她竟然活了過來，起初她發出微弱的呻吟聲，她清醒後，更嚷嚷著想喝水，讓眾人不敢置信，她只花了49天就順利出院，也沒有任何後遺症狀，醫生也不敢相信稱這是一個「奇蹟」。

(中時電子報)