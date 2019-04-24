台日交流防災，勾韓國瑜25年前回憶「頭髮好多」。(中天新聞提供)

韓國瑜夫妻25年前訪日青澀照今曝光，引起眾人一陣驚呼！高雄市長韓國瑜今(24)日與來自北海道的防災技術中心社長會面，雙方交流防災專業，對方誠意十足，竟拿出韓國瑜時任立委赴日參訪舊照，韓國瑜一看哈哈大笑，直呼頭髮好多，而當時李佳芬髮型俏麗，挽著韓國瑜拍照，看得出來伉儷情深。

中天新聞報導，日本防災技術中心社長指川司今到高雄市府交流，提到韓國瑜擔任立委時赴日參訪的往事。指川司特地拿出1993年在北海札幌拍攝的紀念照片與韓國瑜分享。韓國瑜見到照片直呼「頭髮好多喔」，惹得在座眾人哈哈大笑。

當時韓國瑜擔任立委，偕同李佳芬到日本消防學校參訪。看到這些青澀照片讓他難以忘懷。韓國瑜36歲時的照片，讓當天賓客開心議論。韓國瑜與現在相比，以前頭髮濃密許多，還戴了一副當時流行的金屬框眼鏡，李佳芬則是走俏麗路線，現在則留了一頭長捲髮，但不管怎麼變，臉上依然是掛著大大的笑容。

從當時的立委身分到如今晉身為高雄市長，甚至未來可能邁向總統大位，這巨大轉變恐怕不是當時青澀的韓國瑜所能想像。

(中時電子報)