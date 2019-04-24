WTA斯圖加特保時捷女網賽，目前世界排名第24的台灣一姐謝淑薇，單打第一輪面對中國大陸好手王薔，陷入一盤落後劣勢，但謝淑薇連追兩盤，4：6、6：3、6：4逆轉勝晉級。

王薔單打世界排名第16比謝淑薇高，不過兩人實力差距不大，首盤王薔先發制人，但謝淑薇畢竟曾擊敗過數位前後任世界球后，有逆轉戰局的能力，第二盤迅速取得5：1聽牌，就算被王薔連追兩局，謝淑薇還是穩穩收下，將盤數扳平。

第三盤前兩局兩人互保發球，第3、4兩局則是互破，第5局謝淑薇破發，並於第6局保發，在局上4：2佔有優勢，接下來4局雙方又是互保，小薇靠著2局領先優勢，順利邁向勝利。

晉級到第二輪的謝淑薇，將再度碰上現任世界球后大坂直美，這將是兩人生涯第4度過招，上一次交手是上個月邁阿密大師賽，當時謝淑薇4：6、7：6（7：4）、6：3贏得彼此對戰生涯首勝，這次斯圖加特賽事，大坂首輪輪空，雖然是以逸待勞，不過小薇先靠著一場比賽找到手感，或許可以較快進入狀況。

(中時電子報)