《哥吉拉II怪獸之王》視覺海報。（華納兄弟提供）

電影《哥吉拉II怪獸之王》23日晚間9點發布最終預告，從世界各地同時甦醒的怪獸總數將超過17隻，並且持續增加中。預告一出已吸引超過27萬觀眾點閱，從怪獸出現的數量、哥吉拉、拉頓與基多拉的戰鬥英姿，以及摩斯拉絢麗的翅膀，都是影迷討論的熱門話題，更有影迷表示這種怪獸彼此間猛烈攻擊的畫面就是要看大銀幕才過癮，對電影投以高度期待。

在預告中，全球各地甦醒的泰坦級巨獸聽命於同一個領袖：基多拉，在巨大怪獸同時行動的狀況下，人類文明無疑將面臨一場前所未有的空前浩劫，阻止基多拉才能停止這場災難，唯一能與強大的基多拉一決勝負的，只有長期蟄伏於深海的哥吉拉，牠，也是人類最後的希望。而人類這次將積極加入戰鬥。最終，人們會了解：地球是屬於哥吉拉這些泰坦級怪獸的世界，我們只是剛好住在這裡而已。

電影預告配樂採用旋律簡單的經典樂曲「Over The Rainbow」，搭配殘酷無比的怪獸戰鬥，成功地傳達出米莉芭比布朗所飾演的麥迪森想逃離這個絕望又混亂的世界，從悲傷中走向嶄新世界的渴望，也是相當罕見的手法。

電影由麥克道格提執導，哥吉拉、基多拉、拉頓與摩斯拉等經典怪獸都將在大銀幕上展開激烈戰鬥，劇本由導演麥可道格提與查克希爾德斯共同創作，主要卡司包括凱爾錢德勒、薇拉法蜜嘉、米莉芭比布朗、布萊德利惠特福、莎莉霍金斯、查爾斯丹斯、大衛史崔森、渡邊謙與章子怡等多位知名演員聯合演出。電影5月29日在台上映。

(中時 )