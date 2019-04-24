國民黨新北市第十二選區（汐止、萬里、金山、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立法委員初選，連家軍的律師簡榮宗今天前往新北市黨部辦理初選登記，簡榮宗提出「在地交通」、「在地就業」以及「在地安居」等三大競選主軸，希望藉由專業返鄉回饋鄉里。

簡榮宗指出，自己是瑞芳工人家庭出身的礦工子弟，小時候「常需幫媽媽做手工聖誕燈飾貼補家用」，成長的過程中獲得很多在地鄉親的協助，律師執業多年，一直希望能回饋鄉里，為家鄉作出貢獻。

對於汐止地區交通壅塞，簡榮宗主張捷運汐止民生線儘速動工、增闢及拓寬汐止對外聯絡道路以及跨河橋樑；至於金、萬、瑞、平、雙、貢等地方，他承諾將會協助增設公車路線以及觀光景點增設停車場。

針對在地就業部分，他將持續推動打造大汐指經貿園區，同時重啟評估瑞芳第二工業區可行性；針對金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、雙溪等區推動觀光產業，並研擬放寬限建管制。

此外，簡榮宗將善用法律及財經專長，推動修改青年創業相關法令，鼓勵企業投資；針對長者部分，爭取增設關懷據點及居家長照措施，並增加公共托育及強化保母系統，讓七星地區可以均衡發展。

(中時 )