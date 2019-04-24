940帽款融入皮諾丘英文名字的第一個字母「P」。（NEW ERA提供）

經典洋基隊NY帽款，添加了社群最流行符號hashtag。（NEW ERA提供）

知名潮流品牌NEW ERA結合《木偶奇遇記》，以小木偶皮諾丘為主角，推出「皮諾丘（PINOCCHIO）」全系列帽款，詮釋於經典5950、950及940帽款上。邀請大家戴上「皮諾丘」帽款後，彷彿能跟小木偶在現實世界中一樣勇敢、誠實和無私！

今年1月時NEW ERA發行的復古迪士尼系列帽款深受大朋友小朋友喜愛，NEW ERA再次結合家傳戶曉的經典故事《木偶奇遇記》，經典5950帽款以「小木偶皮諾丘」和他的好朋友「吉明尼蟋蟀」為主題；經典940、950帽款更為皮諾丘(PINOCCHIO)設計了一個標誌，將皮諾丘跑步的形象融入他英文名字的第一個字母「P」，讓此帽款帶出隊徽意義；帽款上跑步的皮諾丘也象徵著童年的天真活潑、無憂無慮。

另外NEW ERA最具代表性的帽款「940洋基標誌帽款」，再次推出全新設計，NY新系列帽款的設計是以斜紋棉布面料為底，搭配IG代表性「 ＃（hashtag）符號 」與洋基標誌刺繡在左前方。帽子後方繡上小而優雅的NEW YORK的刺繡，再配上金屬透氣孔扣，演繹低調優雅又不失流行的經典。

(中時 )