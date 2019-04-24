行政院會明天將討論《律師法》修正草案，依照草案內容，將包括4大修法方向，其中並將強化律師公益角色，未來律師須進行一定時數的在職訓練與公益活動。

據了解，《律師法》修正有4項重點，一是強化律師公益角色，要求律師應從事一定時數的公益服務；一是為讓律師專業提升，熟悉法令，將強制律師進行在職訓練。

另外，則是因應司改，讓律師公會合理化。修法後，未來中華民國律師公會全聯會將改制成全國律師聯合會，也將從現行全聯會無個人會員、理事會成員間接選舉方式，改為兼採個人會員，理事長、副理事長、部分理監事將採會員直選的組成。同時，未來律師會籍也可單一化，律師跨縣市執業將不用再加入地方律師公會，統一由全國律師聯合會訂定相關章程進行管理即可。

最後則是將律師懲戒透明化，修法通過後，將一改現行律師懲戒外界無法得知的情況，若律師懲戒確定，將由司法院公告，並由法務部建置律師懲戒系統供民眾查詢。

(中時 )