RMK的護膚保養以「香氛與質感」搶市，全新包裝，採用易於親近的白色為基調，點綴著玩心的圓點造型，推出全新的保養理念 First Sense 作為核心精神。

RMK煥膚美肌露(柔膚型)，含有保水凝露能賦予肌膚飽滿的潤澤，導向細緻肌理的光滑美肌。濃郁凝露質地於塗抹肌膚的瞬間，立即轉化水感的獨特質地，迅速滲透肌膚，於表面形成乾爽薄膜，能防禦乾燥保護肌膚，實現潤澤保濕的同時肌膚清爽不黏膩。

煥膚美肌露(舒壓型)，蘊含柔軟保濕膜能守護肌膚，更能提升肌膚的防禦機能，添加玻尿酸成分讓肌膚持續水潤，具有無添加酒精的溫和質地，讓飽滿的潤澤均勻滲透至深層的角質層。

煥膚美肌露(白C型) 保有原有的配方，添加有效成分維他命C誘導體和維他命E、甘草酸。能抑制因日曬導致黑色素的產生，預防斑點等等的困擾膚況。充分添加橙皮菁華、藍莓菁華、牛奶萃取成分、柑橘菁華、柚子菁華等等的保濕成分。

(中時 )