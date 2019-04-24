高國輝今年開季表現不佳，5日下二軍後在昨天(23日)臨時被叫回，今(24日)天擔任富邦悍將先發第5棒、左外野手，面對統一獅先發投手奧斯丁，高國輝第3打席擊成左外野方向的全壘打，同時也是本季首安。不過也許是太久沒在一軍跑壘了，高國輝跑到三壘時不甚摔跤，還好沒大礙，他尷尬地折返再踩一次三壘壘包，確實做好基本動作後回休息室接受隊友的歡呼。

高國輝今年開季表現不佳，11打數無安打還吞下8次三振，昨天因張詠漢腳扭傷下放二軍，富邦悍將緊急拉上高國輝回一軍待命。高國輝其實在二軍調整不錯，7場比賽有4支全壘打，打擊率3成21，長打率更高達7成86。

今天重返一軍，面對統一獅先發投手奧斯丁前兩打席分別是四壞球保送及三振，6局下半在次上場時，高國輝擊成左外野方向的全壘打，本季首安和首轟同時出爐。雖然跑壘時有跌倒的小插曲，不過這支陽春炮還是讓全場球迷沸騰。

高國輝在賽前就有透漏：「開季狀況不好，主要是揮棒速度出不來，和教練討論後認為不是揮棒時間點的問題，是揮棒瞬間比較慢，在二軍有做調整，現在感覺還不錯。」

(中時電子報)