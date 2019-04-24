印尼17日舉行5合1選舉，包含總統、國會等項目，是印尼首次將多場選舉合併同日實施，堪稱全球規模最大的單日選舉。印尼當局在選前招募600萬名志工，不過直到現在印尼大選的計票仍在進行，根據官方統計，至23日晚間，已有超過130名參與選務工作人員及警察疑因過勞死亡、超過500人身體不適。印尼總統佐科威日前向殉職的無名英雄致意，稱他們是民主戰士。

印尼中選會在Instagram公布統計數字，全國34省中有26省傳出選務人員意外，至23日晚間7時，有119名不幸死亡，548人生病。另外，警政署指出，有15名警察意外死亡。印尼17日舉行總統、國會等5項選舉，除了極少數選區因豪雨而延緩投票外，選舉如期完成，靠的是超過600萬名選務人員及50萬名維安軍警，將選票送至全國80萬個投開票所。

由於印尼幅員廣大，交通不便，運送的後勤作業相當艱鉅，有些地方甚至用到馬、大象、獨木舟等方式來運送。從選後的開票起，陸續傳出選務人員疑似過勞死的消息。印尼中選會主委菲利安（Viryan Aziz）指出，在119名殉職者中，多數是40多歲左右的志工，與過去的選舉相比，這次總統、國會選舉同時舉行，選務工作繁重許多。

印尼大學醫學系教授阿里（Ari Fahrial Syam）今天告訴羅盤報（Kompas），這是印尼史上最嚴重的選舉意外，中選會等機關沒有考慮到人不是機器，每天能工作的時間是有極限的，選務人員選前就睡眠不足，因為要為選舉日做準備，選後又幾乎全天工作，只有休息3個小時至4個小時。

這次除總統選舉，全國有約25萬名候選人角逐國會（人民代表議會）、地方代表理事會，以及地方的省及縣市議會共約2萬個席次，其中，競逐國會575個席次的就有約8000人。被稱為是全球最大規模的總統直選及單日選舉活動。

今年是印尼首次合併舉行總統及國會選舉，這是依2014年通過的釋憲案而建立的新制度，主要是為推動多黨生態往減少政治交易、維持政黨穩定結盟的方向發展，但選務工作人員殉職事件已引起選舉是否應該合併舉行的檢討聲浪。

美國有線電視新聞網的印尼頻道（CNN Indonesia）引述印尼內政部長查約（Tjahjo Kumolo）及菲利安的說法指出，將在國會檢討合併選舉制度，討論是否將總統及國會選舉分開。菲利安也說，將會考慮是否採用電子計票方式。

(中時電子報)