歷經戰爭洗禮後重生的唐榮國小，能輕易看到孩子無憂無慮奔跑的模樣。（林和生攝）

日據時期曾是專屬台灣人就讀的小學，經過多次更名，也歷經戰爭洗禮，最後在唐榮鐵工廠創辦人自掏腰包挹注下，才在斷垣殘壁的現址重新搭蓋建物，學校也以他為名，成了全台獨一無二的唐榮國小。

唐榮國小校長高珠鈴翻開校史指出，日據時期日本政府在1896年於屏東市媽祖廟旁設校，名為國語學校，成為屏東首學；1899年更名為阿猴學校，後來1914年因行政區改變，再次改名為阿緱公學校。

而1921年又一次改名為屏東公學校，為專收台灣人的子弟，鄰近中正國小則是提供日本子弟就讀，距離不遠，但卻有著階級之分；1941年因學校前方的道路改為黑金町，學校名也跟著改叫「黑金國民學校」。

1944年、第2次世界大戰末期，學校因駐紮日軍，引來盟軍轟炸，校舍受害嚴重、瞬間變成廢墟；直至日本投降、結束戰爭，附近專收日本子弟的「榮小學校」（即現在中正國小)學生全部遣送回國，「黑金」師生於是遷至他校就讀。

台灣光復後，當時的工業鉅子唐榮及唐傳宗父子，為讓學校能發揮功能，於是捐資興學，將破壞的校舍重建，1951年竣工，學校重新開始運作，當時屏東縣政府從大同國校撥了400多人、9個班的學生到校上課。

為了紀念唐榮老先生的美德，學校因此改名為唐榮國校，直到1968年秋天，政府實施9年國民義務教育，才正式將國校改為國小，唐榮國小校名也延續迄今。

(中時 )