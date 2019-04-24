大家一起來品味型農從產地直送木瓜、芭樂、黃檸檬、有機蔬菜等新鮮蔬果。(圖/吳芳銘 高雄市農業局長FB)

韓拓內銷通路！高雄型農首至台北百貨行銷（影/中天新聞）

韓國瑜同樣重視基層農民，積極推廣精緻農業，強調「品質、行銷非常重要」，除了外銷之外，也積極開拓內銷通路。今年首度與台北百貨業者合作，將高雄型農市集搬到百貨內，直接介紹農產品給台北消費者。

高雄型農拚轉型，從一級產業直接走到顧客面前行銷，高雄型農陳坤山表示，農業局對我們型農幫助真的很大，增加了3成，走近顧客面前一定有幫助，「因為可以介紹自己的農產品，讓消費者知道我們的農產品是好在哪裡，好吃在哪裡，讓更多人知道高雄的東西」。

高雄農業局長吳芳銘也在臉書上宣傳，今年度首度與 #誠品信義店知味市集 合作，自4月22日起至5月12日在誠品信義店3F舉辦為期3週的「#風格型農市集」，邀請大家一起來品味型農從產地直送木瓜、芭樂、黃檸檬、有機蔬菜等新鮮蔬果，果醋、蜂蜜、啤酒等飲品，以及各種果乾、蜜餞等休閒食品，忠實呈現的在地好味道。

除了能在市集獲得型農的第一手資訊，更連續3個週末在誠品信義店知味市集共同推出活動，活動期間每逢週五晚上舉辦講堂，邀請6位型農分享他們在農業經營如何展現自己的特色。連續3個週六辦理封面人物與讀者面對面，分享產地的故事以及食材挑選的秘訣，品嚐農夫從產地帶來親手栽種的食材所變換出的美味料理。

(中時電子報)