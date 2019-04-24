立法院教育及文化委員會下周將再審《教師法》修正案，教育部今天召集教育團體討論修法方向，針對教師有擔任行政職務的義務，及寒暑假到校規定等條文，由於教師反彈相當大，教育部擬建議刪除，以讓修法可以順利進行。

立法院教育及文化委員會下周一（4月29日）及周四（5月2日）將再審《教師法》修正案，教育團體已發出動員令，這兩天都將聚集在立法院群賢樓前抗議，他們認為既有的修正條文會將《教師法》變成《教師刑法》，因此要站出來表達反對立場。

為了化解壓力，教育部今天分別徵詢家長、校長團體及全國教育產業總工會（全教產）對於修法的看法，明天會再徵詢全國教師工會總聯合會的意見，以為《教師法》修法找到共識。

今天受邀徵詢意見的全國教育產業總工會，他們會後發布新聞稿指出，寒暑假返校日數片面由中央決定，此舉不僅剝奪教師合法休假權益，更背離工會法保障教師團體任務之發展，他們堅決反對。

對於修正案第三十二條明定「教師有擔任行政職務之義務」，全教產也說，銓敘部早有明文規定免除公務員身分不影響教師身分，但這個條文若通過，未來教師公務員身分被免除後，其教師工作權亦將被剝奪。

全教產表示，在他們積極爭取下，教育部已確定刪除教師擔任行政之義務，及教師寒暑假返校回歸現行制度。

教育部師資培育及藝術教育司長鄭淵全說，教師有擔任行政工作的義務及寒暑假期間要返校服務、進修或教學準備等，這是既有規定，《教師法》修法將它們納入，只是提升到法律位階或明確化條文，但卻造成外界這麼大誤解，教育部決定建議立法院刪除這些修法條文。

(中時 )