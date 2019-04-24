謝長廷幫柯文哲牽線訪日，是綠白合作有譜？繼以色列、美國行後，台北市長柯文哲5月底將出訪日本。短短幾個月內出訪3國，勢必引發爭議與聯想。柯文哲今透露，一年有2、3次城市外交實屬正常，且這次訪日是受人所託，駐日代表謝長廷今也證實此事。這是否是綠白合作的契機？可留待日後的檢驗！

中央社報導，知情人士表示，柯文哲受駐日代表謝長廷邀請，將在5月底出席日本富山縣舉行的第12屆台日觀光高峰論壇，詳細行程仍在規畫中。

柯文哲規畫訪日之行，恐引發為2020總統大選鋪路聯想，他指出，過去幾年，同樣固定每年出訪2次，自己會出席第12屆台日觀光高峰論壇是「被拜託的」，參訪以色列同樣也是被硬拜託才去。

謝長廷今在臉書證實柯P將訪日之事，他表示，就任駐日工作後，曾多次建議柯P來日本看看，這次可以實現相當高興。他特別強調，他在這裡是代表台灣不是代表政黨，縣市首長來訪都很歡迎，也都會服務，並不分黨派。

(中時電子報)