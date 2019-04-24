國民黨中常會決議訂定2020總統初選提名特別辦法，以全民調決定最後的總統提名候選人，並且主動徵召納入高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫等人，共比民調高低，推出最強候選人。對此，國民黨發言人洪孟楷在臉書發文表示，全納入民調，國民黨能打造最強復仇者聯盟。

洪孟楷表示，國民黨中常會把主動被動的總統參選人都納入做全民調，這將會能夠讓所有參選者在同個機制上做公平公正的比較，競而不爭，這才是能夠選出最強母雞的方式，而復仇者聯盟從來都不是一個人的事，而是一個團隊才能守護地球，所以「吳郭魚立王位 」絕對能守護著中華民國。

洪孟楷讚王金平、朱立倫、郭台銘、周錫瑋、韓國瑜、吳敦義主席等人，都是國民黨內非常重要的力量，每個人獨當一面都有超強戰力。但洪孟楷指出，畢竟一人力量有限，尤其面對的是手握行政資源，敢用黨產會、促轉會、中選會來對付政敵的蔡英文，如果沒有結合力量，就是無法贏得大選。

洪孟楷表示，全民調可以讓所有支持者專心為喜愛的候選人拉票推薦，而民眾也可拋開過去的紛擾，開始關注在各候選人所提出的政見和遠景，有機制可循，就能夠讓塵埃落定。對於產生最強的總統候選人，絕對有正向幫助。

洪孟楷並以電影《復仇者聯盟4》為例，指國民黨透過機制宣告要打造最強復仇者聯盟，雖然目前還不確定最後勝出者會是誰，但可以肯定的是，最強的戰力團結起來，將能面對任何挑戰，勝利的絕對是中華民國。

(中時電子報)