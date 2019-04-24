瑞典時報(Svenska Dagbladet)報導，為了維持戰機製造的產能，瑞典政府以國庫支付了14架未使用的獅鷲C/D戰機(Gripen C / D)的機身，以確保紳寶(SAAB)的生產線能夠順利過渡到獅鷲E(Gripen E)。

噴射戰機世界(fighter jets world)報導，JAS-39獅鷲戰機是瑞典在1990年問世的新世代戰機，最初的A/B型在2000年左右更新為C/D型，主要以航電的升級為主，發動機仍然採用通用電氣F404 。到了2010年，第三代的獅鷲E/F型也完成，有更新的航電與機體設計，也更換了推力更大的通用電氣F414發動機，性能當然也顯著提升。

然而E/F型在機身結構上已有不同，因此還在生產線上的C/D型就變成比較尷尬的存在，高不成低不就的，於是瑞典政府直撥預算來購買。國庫所購買的14戰機機身中，有10架是單座C型，4架是雙座D型。根據瑞典國防物資管理局（FMV）的說法，這14架機身的預算都被列入了獅鷲 E的合約裡。

Time lapse from Gripen E production

瑞政府曾經打算廉讓的方式推銷這14架戰機，但即使海外客戶欣賞JAS-39，但大家都寧可選更新更好的JAS-39E，因此這14架JAS-39C/D也就乏人問津。

雖然國際上使用JAS-39戰機的國家不少，包括泰國、捷克、匈牙利、南非，但是這幾個國家的採購量都不大，南非購買28架，泰國購買12架，而捷克與匈牙利是租用瑞典的現役JAS-39C ，因此生產線幾乎停止，幾極慢的速度在營運，以等待JAS-39E的產能建立。

瑞典軍方沒說明要怎麼處理這14架舊的機身，一種可能性是把它們完成，同樣服役於瑞典空軍裡，做為部訓之用。

(中時電子報)