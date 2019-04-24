還記得《玩具總動員》裡胡迪與巴斯光年的友誼，《超人特攻隊2》裡的家人情感，還有《海底總動員》裡相互幫助的多莉與尼莫，這些知名的動畫電影全都出自皮克斯動畫工作室。今年皮克斯推出動畫交響音樂會升級版，15部精彩動畫將透過交響音樂會的形式讓觀眾重溫美好情節。

皮克斯動畫工作室首席創意長約翰(John Lasseter)表示，能賦予每一部動畫片細膩情感的關鍵元素，「非電影配樂莫屬。」皮克斯動畫工作室自從1995年推出首部動畫長片《玩具總動員》以來，除了創新的動畫手法與動人的故事征服全球之外，動畫裡不可或缺的配樂也為動畫注入了豐沛情感及想像力，透過音樂為主軸展現，也讓外界看見皮克斯動畫的綜合魅力。

牛耳藝術表示，在日本演出的2019新版本當中，將動畫手稿與最後動畫呈現並陳，觀眾可以看見一部動畫電影是從發想、修正到成熟的過程，非常難得。

2019新皮克斯動畫交響音樂會中主要電影配樂家包括《玩具總動員》系列、怪獸電力公司配樂家藍迪‧紐曼 (Randy Newman)，負責《海底總動員》、《瓦力》系列的湯瑪斯‧紐曼 (Thomas Newman)以及負責《天外奇蹟》、《料理鼠王》、《超人特攻隊》系列以及《可可夜總會》與《腦筋急轉彎》的麥可．吉亞奇諾（Michael Giacchino），都是好萊塢當紅常勝軍電影配樂家。

音樂會裡將會有交響樂、搖滾樂、爵士樂、法國香頌、拉丁音樂與華爾滋等多元音樂元素，用音樂帶著觀眾再次品味皮克斯的精彩動畫史。

2019新皮克斯動畫交響音樂會將於6月15、16日舉行，地點在台北國家音樂廳，現場由艾瑞克‧歐斯納指揮長榮交響樂團演出。

(中時 )