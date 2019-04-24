高國輝重返一軍後就開轟，6局下半面對統一獅投手奧斯丁，擊出左外野方向陽春炮，回本壘後隊友比著神秘的「L」手勢慶祝，高國輝賽後受訪時說：「手勢是去二軍時學弟流行的，但我問他們是什麼意思，他們也不知道。」而開轟後繞過三壘卻不小心摔跤，高國輝則笑說是要帶笑容給大家。

「我下去二軍時他們都一直比這個(L型手勢)，我覺得他們這樣很歡樂，就像去年我們一起扭屁股，也許是找到新的Slogan，他們也不知道什麼意思，可能是Lucky吧。」而根據球團人員漏透，是因為網路上一部「L型解決一切」的影片而開始流行L型手勢。

開轟後繞壘卻在三壘不小心滑倒，高國輝笑說：「我很開心上來把笑容帶給大家。我也不知道怎麼會跌倒，可能踩到自己的護具，太開心打全壘打了。」跌倒後高國輝有補踩三壘壘包，也是因為有三壘教練的提醒。

賽前透漏在二軍有調整好狀況，今天打出本季首安兼首轟，高國輝表示：「我對自己一直以來都很有信心，第2打席打到壞球，下個打席就有把握，很開心是好結果。知道對手會用外角滑球引誘，所以有設定不要打邊邊角角的球，中間一點球的才要出棒。」

(中時電子報)