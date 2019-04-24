陳奎儒在亞田賽男子110公尺跨欄決賽第四跑道出發，跑出13.39秒平全國紀錄成績得到銅牌。(亞田總提供)

卡達杜哈亞洲田徑錦標賽今晚落幕，陳奎儒在男子110公尺跨欄跑出13.39秒平全國紀錄的成績得到銅牌，並且取得9月是錦賽入場券。總計中華隊在本屆賽獲得1金2銀1銅，超越了上屆1金1銀1銅的成績，展現出集訓成果。

陳奎儒去年印尼雅加達亞運會就是跑出13.39秒改寫全國紀錄，拿下台灣睽違48年之久的男子跨欄銀牌。

今晚亞錦賽決賽，陳奎儒在第四跑道出發，在跨過最後一個欄架的時候與中國、科威特選手並駕齊驅，可惜在擺動手臂的時候碰到了第五跑道的科威特選手，導致速度受到影響，最終以0.04秒的差距不敵科威特選手，不但沒能改寫全國紀錄，而且只獲得銅牌，實為可惜。陳奎儒賽後則表示，沒有感覺到有碰到隔壁跑道選手，只覺得自己在起跑和前段賽程沒有跑好，否則應該有機會改寫全國紀錄的。

中華民國田徑協會理事長葉政彥賽後立刻頒發3萬元獎金給陳奎儒，以及1.5萬元獎金給王國慧教練，期許師徒兩人能再接再厲。

(中時電子報)