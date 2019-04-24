20190424中天新聞 「莫忘世上苦人多」 韓國瑜5聲明 韓粉喊讚！

資深媒體人陳揮文是忠實韓粉，總是在各大政論節目上疾呼2020非韓不投。昨日韓國瑜發出5點聲明為政壇投下震撼彈，引爆藍營分歧，連行政院長蘇貞昌也趁機來開噹韓國瑜沒出席行政院會，對此陳揮文更以一句話為韓說話，被韓粉大讚是一句話得罪陳致中與1450。

針對蘇貞昌批評韓國瑜就職100天，從未出席行政院會，陳揮文今日在廣播節目中也反擊每個禮拜四的行政院會講白點，就沒幹嘛，有開跟沒開差不多，更提到有人講到6月的高雄市議會總質詢，讓他不禁想問：「去年高雄市議會總質詢在講什麼？」

不過陳揮文坦言這問題他也不知道，並解釋為啥大家都不知道去年高雄市議會總質詢講了什麼？因為根本就不重要。接著陳揮文更火力全開，「陳致中之流是能夠監督什麼啦？」

陳揮文這句話也引發韓粉熱議，紛紛留言「監督妮可啦」、「揮文一句話得罪陳致中和一群人...」、「有總質詢嗎？敢質詢花媽代理人？」。

其實陳揮文也因為力挺韓國瑜，遭到網軍攻擊，但他也敬告這些網路上的1450們自重，希望他們別來這洗版，妨礙他跟聽眾們聊天，也呼籲韓粉別去攻擊變卦的人，因為歷年選舉本來就很多牆頭草、西瓜派，要尊重愛與包容，「人生本來就這樣一窩蜂，我一點都不意外。韓國瑜是韓粉，郭台銘出來變郭粉。」

(中時電子報)