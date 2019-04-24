富邦悍將24日在新莊主場迎戰統一7-ELEVEn獅，賽前富邦悍將團隊全壘打數僅9支，其他三隊至少都有21轟，不過今天富邦悍將手感火燙，除了林益全雙響炮之外，高國輝剛返回一軍就開轟，護航索沙拿下本季第4勝，最終也以5比1戰勝統一。

雖然賽前團隊的全壘打貧乏，不過林益全認為棒球其實就是如此：「全壘打可遇不可求，球隊能連勝比較重要，全壘打是安打的延伸，安打多打一些，長打也會出來。」

林益全前2打席都敲出全壘打，他表示：「奧斯丁的投球角度多，有造成一些困擾，他的經驗很豐富，二縫線和滑球引誘性很高，可能剛好是今天我狀況也很好才打得好。」林益全表示對決奧斯丁時並沒有特別設定，當時二壘上有人，只希望能為球隊打下分數，畢竟先發索沙是狀況最好的投手，如果可以在前面幾局多拿分數，這樣贏球的機率就能提升。

而索沙今天先發6局只被敲6支安打，唯一失分是在第4局被高國慶敲出陽春炮，該半局小遇亂流，不過還是連奪三振安全下庄，奪下本季第4勝，自責分率1.26。索沙賽後表示：「今天因為天氣太悶熱又潮濕，流了很多手汗對我造成影響，不過關鍵時還是用我最有自信的直球解決對手。」

(中時電子報)