《柏林我愛你》找來邵雨薇獻唱中文宣傳曲。（寬宏藝術提供）

繼《巴黎我愛你》、《紐約我愛你》後，又一正宗「愛的城市」系列作品《柏林我愛你》（Berlin, I Love You），電影中文宣傳曲〈裝睡的人〉請來即將發片的邵雨薇感動獻唱。邵雨薇坦言自己首度出專輯就能搭配電影，覺得實在是不可思議，尤其她自認是「冒險型」旅遊家，雖然沒有去過柏林或歐洲，但過去一段在美國「地鐵迷途」的經歷，反而讓她對異國邂逅不抱憧憬，務實地認為「自身安全更重要」。

電影透過各式各樣在柏林發生的愛與相遇，交織出人生當中最美麗的風景。有人在柏林尋夢、有人尋根、有人墜入愛河、有人在此獲得新生，就如同〈裝睡的人〉歌詞一樣，讓邵雨薇感同身受。她甚至對照電影角色與歌詞意境，正能量地向觀眾喊話：「試圖不要讓自己當個裝睡的人，是一件不容易的事情，只要你不裝睡、醒了，你的一切就會重新開始。」〈裝睡的人〉於24日中午12：00首播。

邵雨薇演而優則唱，近期發行首張個人專輯《微雨》；最新主打歌〈裝睡的人〉搭配話題強片《柏林我愛你》成為中文宣傳曲。舒緩動人的情歌旋律，搭配副歌歌詞：「我想我們都不願承認，兩個人沒有比較快樂，還不停的找尋，假性的平衡，害怕掀起紛爭。在愛裡誰是裝睡的人，沒勇氣打破僵局，只能默默認份，痛要怎麼癒合。」表明很多現代人面對愛情的態度，明知自己不快樂，卻沒打算突破這個困境，就怕自己再度受到傷害。不過在本曲最後，主角決定放下一切重新開始，不再當個裝睡的人，反而因此獲得新生，這就跟電影《柏林我愛你》許多段落的主角一樣，甚至與柏林標誌出「重生後的激情」形象完美契合。

邵雨薇日前搶先觀賞電影，對片中由金球獎影帝米基洛克（Mickey Rourke）主演的段落印象深刻。米基洛克在片中飾演風流倜儻的大叔，並在酒吧中邂逅一位神祕女孩。隨著劇情發展，邵雨薇坦言看到後段「真心嚇了一跳」！她有感而發：「片中每個人物都很孤獨，對照我本身也有類似的心情。因為我的個性比較慢熟且怕尷尬，所以寧願一個人獨處，也比較不想跟不熟識的人聚在一起，所以時常會有孤單的感覺。」

《柏林我愛你》透過一段段不同主題的故事，讓觀眾重新拾起愛的勇氣。雖然邵雨薇沒有去過柏林，甚至是歐洲，卻曾獨自遠赴美國旅遊。有沒有在美國遇到浪漫邂逅？她直率表示對異國戀不抱憧憬，反而務實地認為「注意自身安全更重要」。她回憶：「當時要自己一個人從曼哈頓搭地鐵去布魯克林，因為是晚上，加上不熟悉地鐵的出口在哪裡，所以當下覺得很緊張，對陌生的環境也感到恐怖，尤其後來冒出一位陌生人主動過來攀談，問我要去哪裡，反而讓我更加緊張。對於出國，我不會停留在自己可能被搭訕的幻想當中，反而比較注意自己的安全。」

電影劇情描述柏林這個從灰燼中重生的城市，日復一日上演著美麗的相遇。充滿理想的社工（綺拉奈特莉飾演）將無人看顧的男孩帶回家中，意外成為和母親（海倫米蘭飾演）和解的契機。風流倜儻的大叔（米基洛克飾演）與神秘美女在酒吧邂逅，不料差點犯下人生中最大的錯誤。失戀男子（吉姆史特格斯飾演）來到柏林尋死，卻意外被一台高智能二手車拯救。瀕臨崩潰邊緣的美國名導（路克威爾遜飾演），在柏林找回對愛情的信仰。16歲男孩在河邊邂逅了美麗的跨性別者（迪耶哥路那飾演），兩人透出曖昧氣息。握有機密的工程師（伊萬瑞恩飾演），在計程車上遭到不明人士追趕。女歌手（帕菲爾科恩飾演）遇上扮成天使的街頭藝人，他們在柏林的角落相遇、相愛，用愛與藝術串起這個城市中的人們，乘著夢想展翅高飛，重新拾起對愛的激情與勇氣。電影將在5月3日在台上映。

(中時 )