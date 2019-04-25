咖啡店燈光美、氣氛佳，還有很多美妹進出，買房子挑咖啡店樓上是個好選擇？

一名網友在批踢踢《home-sale》板發文表示，很喜歡吃路易莎早餐，而且「有好多妹在這閒話家常聊另一半」，他詢問好幾間新建案，想知道未來樓下會不會有路易莎，更詢問網友買房會不會考慮有路易莎？

這篇貼文引發網友熱烈回應，正反意見都有。贊成的表示「當然會！露易莎=正妹吸引中心，有正妹房子就會漲！」、「我看到樓下路易莎都直接出實價兩倍買，一定要買到」、「當然會 樓下開路易莎我再加價買」、「會的，樓下不是路易莎的物件，一概不買」、「會的，路易莎進來，房價漲起來」。

不過反對意見也不少，有網友警告「過五年路易莎倒了變成自助餐就好笑了」、「有吃的又是低樓層一律不考慮，油煙跟老鼠就搞死你」、「跟超商一樣，一堆人在你家樓下抽煙，喜歡二手菸就沒差」、「走路10分鐘內可以到就好了，樓下還是純住家單純點」。

(中時電子報)