肯辛頓宮回應非洲說

才傳出薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根與夫婿哈利王子在第一個寶貝誕生後，可能遠離英國，到非洲執行國際性重大王室任務的消息，就引來英國名嘴摩根（Piers Morgan）在《每日郵報》（Daily Mail）上嚴厲撻伐。

他直指憑什麼英國納稅人要花數以百萬計美元，讓他們遠離兄嫂威廉王子與凱特，跑去非洲當國王與王后。

摩根說，梅根一家到非洲，警方勢必要1星期7天，1天24小時提供保護，再加上梅根陣容龐大的私人隨員，花費幾百萬美元想必是跑不掉。不過，花錢毫不手軟的梅根「王后」是不會在乎的！

他直指梅根將近1年前嫁入英國王室時，為了舉行盛大的婚禮，就砸下4,000萬美元（約12億台幣），其中單是婚紗便耗費50萬美元（約1,545萬台幣），而大部分都是由英國納稅人付費。

此外，梅根不久前為了搭乘私人專機，遠赴紐約五星級飯店，和網壇天后小威廉絲（Serena Williams）等名流好友開產前趴，短短5天就狂撒了50萬美元（約1,545萬台幣）。

摩根說，儘管大部分費用是由荷包飽滿的閨密買單，但隨行的安全團隊與幕僚費用，全都來自英國納稅人。諷刺的是，梅根與哈利王子才透過官方帳號推文，要大家別忘了窮人，強調有73%的赤貧家庭養不起孩子，還說貧富差距預料將影響全英國300萬人。

據《周日泰晤士報》（The Sunday Times）報導，一名宮內消息人士透露，由於梅根與哈利受到舉世高度關注，王室內部正在討論，要如何運用他們龐大的影響力，也因此出現了遠赴非洲，執行王室任務的提議。此外，甚至有人憂心忡忡，深怕梅根變得比哈利王子的母親戴安娜王妃還偉大。

然而，摩根毫不客氣地說，哈利王子在王室繼承順位中排第6，要登上王位幾乎是不可能的事。相對的，戴安娜嫁的是王儲查爾斯，兩人離異前，她原本有朝一日能當上皇后，因此梅根和戴安娜的影響力根本不在同一等級。

(中時電子報)