Dame waved goodbye to OKC 💀 pic.twitter.com/WrrF3RgQ1j — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年4月24日

利拉德24日不可思議用超遠大號三分球，幫助拓荒者118比115絕殺雷霆，更以4勝1敗淘汰雷霆出局，當他投進後轉頭向雷霆板凳席比起揮手告別手勢，「我的意思是，比賽結束了，這個系列戰結束了，我就是跟他們揮手告別！」

也難怪利拉德使用如此狂妄的方式，跟雷霆板凳席嗆聲，畢竟這個系列戰開打前，外界一致不看好例行賽遭到雷霆4戰全勝橫掃的拓荒者，就算拓荒者前兩戰順利贏球，不少專家還是看好雷霆逆轉，結果拓荒者G4、G5接連贏球晉級。

「薛洛德第3戰指著他自己手臂，他們那些在場上的慶祝動作，我們都看在眼裡，也都保持冷靜，」利拉德說，「他們才贏1場就這樣做，給我們感覺是，等到我們贏下4場比賽再說，到時候就有好戲看了，這就是我揮手的原因。」

拓荒者接下來在西區準決賽的對手，應該是目前取得3勝2敗領先的西區第2種子金塊，拓荒者本季例行賽遭遇金塊，同樣處於1勝3敗的絕對劣勢，外界勢必再次不看好拓荒者晉級，就看利拉德與其他拓荒者球員如何回應了。

(中時電子報)