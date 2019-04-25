許多俄羅斯大量生產的優異戰機都有各自持續演化的歷程，已經服役40年的米格-29戰機也不斷演化出多種變體。這款曾被稱為「蘇聯版F-16」的經典戰機，最近又展示了功能完全不同的升級版米格-29SMT，成為以打擊國際恐怖份子的輕裝甲車為目標的對地攻擊機。

據《國家利益》指出，當年前蘇聯研製米格-29的背景是做為對美國F-16的應對，原設計是空優戰機，但服役多年來不斷改型成多種功能的不同版本，最新一種是設計做為擁有強大火力的對地攻擊機。

最近俄羅斯軍方的紅星電視發布了一段升級版米格-29SMT的演習影片，演習地點在俄西南部阿斯特拉罕(Astrakhan)地區附近的阿蘇魯克(Ashuluk)訓練場，演習內容是與地面部隊協調由空中進行對地攻擊，目標是「國際恐份子的輕型甲車隊」。

影片出現米格-29SMT飛行編隊，並帶到機內數位化航電設備的鏡頭，還有戰機裝卸武器畫面。紅星電視頻道說，米格-29SMT對輕裝甲車上發射非制導S-13火箭，打擊效果極佳。米格-29SMT還在返回基地之前互相捉對進行空中纏鬥演練。

增強對地攻擊能力的米格-29SMT的6個外部掛架配備了Kh-29、Kh-31和Kh-25對地與反艦導彈，同時還有前蘇聯戰機的通用特徵，搭載多功能S-13系列非制導火箭。在升級版的航空電子設備和增設電子戰套件等典型現代化裝置之外，還引入了一種適合探測地面目標的新型陣列雷達。

米格-29SMT仍是第一代米格-29的變體，保有了第二代米格-29M許多功能。它使用更輕材質的機身骨架，操作上更為靈活，把舊版受到批評的航程問題一下子從1500公里擴增到2000公里，這種升級方式與更新型的米格-35設計發展路徑幾乎相同。米格-35是一款整體設計更現代化，它配備第5代航空電子設備並延續米格-29M而來的Zhuk-AE有源電子相控陣列(AESA)雷達。

報導說，這種線性發展的升級過程並不是取代性的，新出現的變種並不會讓前一代因過時而被淘汰。從前蘇聯到現今的俄羅斯，總有大量的戰機可以填補各種強度與操作用途的需求，時代演進讓原有空優戰機無法應對空戰與防空導彈，但它仍能發揮巡邏或低強度戰鬥功能，簡單改裝後就可重新部署。

當然，這種改裝的二手戰機也可以再出售，舊蘇聯飛機在亞洲與中東的軍火市場上的交易量不小，裝上一些亮眼的新設備就可以增加不少賣相。這是米格-29戰機40年來的發展歷程，也是眾多俄製戰機至今還能活躍於國際上的主要動力。

(中時電子報)