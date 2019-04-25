有緣就真的會「再遇見」，有網友在臉書分想，自己的好友與他死去的前女友再續前緣的故事，讓網友感嘆「正所謂有緣千里來相會」。

原po在《靈異公社》留言，他的好友在高中18歲時，曾交往過一任同齡女友，但女友不幸在一次車禍中喪生。她最愛的女朋友意外死亡後，他很難過，因為這樣再也沒跟其他女生交往過，單身長達20幾年，他告訴原po，「女友過世後那段時間他很常夢見她，過了幾年，夢裡卻再也遇不到她！」

原po說，直到今年好友跟一個小他22歲的女生戀愛了，那個女生今年18歲！最令人驚訝的是，好友過世的奶奶最近託夢跟他說，孫子啊，你現在的這個小女朋友，就是22年前過世的小茹投胎轉世的啊！不相信的話她背部有一小塊黑色胎記，你可要好好對待人家啊！知道嗎？

醒來之後，他也真的去確認是否真的有奶奶說的那個胎記，結果竟然是真的，怪不得好友說，現在的小女友，跟自己高中時的女朋友長得有些像，個性也非常相像...

許多網友都對兩人難得的情緣而欣慰，紛紛留言恭賀，「這真的是很難得的緣分，一定要好好珍惜」、「如果真的是，那要好好恭喜他了，代表他們很有緣，有情人終成眷屬」、「如果真的是，那要好好恭喜他了，代表他們很有緣，有情人終成眷屬」驗證了男人不管幾歲，都還是喜歡十八歲少女這句話嗎? XD」

(中時電子報)