禮儀師總是要處理亡者大體，因此時常接觸到許多讓人發毛的案例。一名禮儀師日前去幫墜樓女性撿拾散落的腦漿，現場承辦員警也留下自己手機，方便連絡釐清案情，未料禮儀師在查看亡者個資時，看到身分證字號，忍不住驚呼「真的是冥冥之中注定」。

這位資歷超過10年的禮儀師在臉書「靈異公社」PO文分享自己經驗，表示前往處理一宗女性墜樓案，到了現場看到地上遍布著血跡與腦漿，等員警採證結束後，他在現場撿腦漿，希望死者能夠保留全屍離世，承辦員警也留下自己手機號碼，以利聯絡。

大體運回殯儀館後，禮儀師幫亡者填寫資料時，看到身分證後6碼相當眼熟，這才想起，員警留給他的手機號碼，末6碼數字與亡者身分證後6碼一模一樣，讓他楞在原地，不知道到底是巧合還是冥冥中有注定。

網友看到後也直呼「雞皮疙瘩都起來了」、「真的有毛到」、「6碼一模一樣也太玄了」、「說巧合也太巧了吧...」、「真的是冥冥之中...」。

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(中時電子報)