中國零售商京東創辦人劉強東與女留學生的桃色糾葛似乎已從司法大戰延燒到網路上對抗，繼微博帳號「明州事記」22日發布2段經過剪輯的影片，爆出女留學生主動挽劉強東入香閨、劉強東疑遭仙人跳過後，情勢似乎對女學生較為不利，不過女方24日透過微博公布3段影片，還原當天晚宴現場，指出自己遭到灌酒多達19次，還被示意坐在劉隔壁，顯然前兩天網路上瘋傳的影片也並非事實全貌。

女方授權公布的飯局影片。

網路上流傳女學生向劉強東律師索取賠償及道歉的音檔。

大陸專欄作家陳純24日在個人微博帳號「陳純Camus」上指出，已取得女留學生劉靜堯（Liu Jingyao，音譯）授權的、長達3個半小時完整版晚宴影片，聲援劉靜堯所組成的團隊按照需求剪輯了3段影片，一一打臉「明州事記」影片中的說詞。

「明州事記」晚宴影片中指出，劉靜堯與劉強東並未坐在一起，而是中間相隔著2名男子，陳純版本的影片中兩人確實有段時間不坐在一起，不過那是在飯局結束前的最後十幾分鐘，從6點多晚餐開始後，劉靜堯就一直坐在劉強東隔壁，但那並非她的初衷，陳純指出，劉靜堯從進入餐廳開始，就「不是主動坐過去的」，是一名男子「不只一次手指對面，示意她坐到劉身邊位置」，觀察影片，確實也有看到男子手指示意的畫面。晚宴結束前十幾分鐘，劉強東助理過來和女學生說話，兩人暫時離開座位，劉女回來後發現原來位子上有人，因此換到了角落空位上，從這時間點開始才是「明州事記」晚宴影片中出現的畫面。

另外一段影片則指出，劉靜堯在飯局中一共被勸酒19次，導致她「處於醉酒和虛弱狀態」。陳純在微博中引述劉靜堯在起訴書中的內容，指出她曾數次嘗試不再飲酒、參與敬酒，但是劉強東多次告誡「不要讓他沒面子」，同時劉強東還「不只一次強迫女學生向他的商界客人敬酒。」

除此之外，《南方都市報》23日獨家取得了2份影音檔，稱是女方事後向男方律師索取賠償的電話錄音，劉強東方面也證實了錄音檔內容屬實。錄音內容共2段，對話的是2名女性，一位是劉強東在美國的律師布利斯伯斯（Jill Brisbois），另一位疑似是劉靜堯本人。第一個音檔似乎是女方打去律師事務所，要求劉強東道歉及金錢賠償，否則就要上法院提告，對話中劉女也強調不希望事情在報紙上曝光，她只要道歉和錢，「就這些。」

第二個音檔則是女律師打給劉女，希望了解劉女欲獲得賠償的金額，以作為參考，不過女學生回答自己也不知道，因為「以前沒有遇過這樣的事情」，她想先了解劉強東的想法，只要能讓自己「滿意就好」。

微博帳號「時間視頻」24日獨家取得劉靜堯的回應，她證實音檔女聲是她本人，不過音檔內容和聲音有經過處理。她澄清並非自己主動聯繫對方律師要求道歉和賠償，而是警方在調查中曾確認她是想要提告或是和解，劉女不想把事情鬧大而選擇和解，因此警方建議可以索賠和道歉，並且把劉女的電話給了劉強東的律師。劉靜堯強調，電話都是對方打來的，一共打了4次，因此她很自然地就把訴求告訴對方，還稱自己「太天真」，以為對方是真心來解決問題，沒想到會被錄音利用。

(中時電子報)