世新大學小世界公民論壇於4月24日舉行，以「灰色地帶下的新媒體，抄襲邊界在哪裡？」為題，針對內容農場氾濫及網路媒體的合稿亂象進行討論。（主辦單位提供）

世新大學小世界公民論壇於4月24日舉行，以「灰色地帶下的新媒體，抄襲邊界在哪裡？」為題，針對內容農場氾濫及網路媒體的合稿亂象進行討論，邀請中正大學電訊傳播所副教授胡元輝、立法委員蘇巧慧、ETtoday新聞雲執行副總編輯譚志東、宇軒國際法律事務所律師廖芳萱作為與談人，探討媒體生態的現況。

新聞商業化後，比起報導內容更重視點閱率，促使媒體「搶快」風氣盛行，加上網路資源開放、消息來源共享，獨家新聞發布幾秒後就失去風采，各家媒體早已複製貼上「合稿」成快訊。因此，論壇以「網路媒體的合稿是否算抄襲」、「媒體人對合稿的認知與抄襲程度有何差異」、「政府該不該介入控管」三大問題為主軸，進行多方且深入的對談。

關於合稿是否會涉及抄襲，廖芳萱指出，著作權對於抄襲的定義分為人格權及智慧財產權，一篇合稿寫出文章來源只是沒有涉及人格權，但會侵原作者的智慧財產權；除了文章，照片也是經常遊走在法律邊境的問題，認為照片沒有著作權便肆意濫用。

蘇巧慧認為，在場新聞系學生應該都很清楚「如果你這篇文章寫出來會讓人不爽，那就是越線。」自己辛苦採訪的內容被他人任意取用，暫且不論是否犯法，道德上就已不妥。

譚志東則認為，現在是自媒體時代，大家都可以自行發布訊息。舉例而言，總統府發布一篇新聞稿，媒體的新聞內容與總統府相同很正常，這屬於資料引用；但各家媒體自行改寫新聞稿內容一定會不同，若某媒體的文章跟他家媒體相同，那就算是抄襲。

胡元輝也認為，資訊整合屬於合理範圍，更糟糕的合稿叫「網友說」，匿名的資訊來源不只沒有公信力，也很不專業。

新興媒體藉著網路的便利大量竄升，並專攻閱眾「求最新」的偏好，著重在即時新聞；無論新興或傳統媒體，目的皆為提升點閱率及流量，賺取收入。「內容農場不是單純賺取點閱率而已，而是帶有惡意的傳遞特定訊息。」胡元輝認為，真正難判定的不是內容農場，而是真假穿插的惡意消息，在純淨新聞中刻意加入個人觀念扭曲事情。他認為，面對環境變遷，現今媒體應該思考「一個新聞工作者應該做什麼事情？」

譚志東指出，合稿抄襲爭論背後，反映著記者是否具有足夠的個人經驗和文筆評析實力，有些報導是整合事件脈絡並賦予新觀點，卻也有報導淪為各種文章東拼西湊的產物。「內容農場問題已經很嚴重，足以撕裂的整個社會跟族群。」譚志東認為政府應控管內容農場，善盡社會責任。

對此，蘇巧慧說明，過去四年間，民眾檢舉的假新聞有1800多件，但只有兩件被開罰，是法規不夠用還是處置不夠多？蘇巧慧認為，當政府真的控管並開罰時，社會上又會有另一種聲音出現「政府不該控管新聞言論自由？」因此很難拿捏控管的分寸。但是，如果政府連明顯的錯誤訊息都不處理，那就是行政怠惰。

蘇巧慧表示，政府目前積極處理的是「惡意散布消息」的內容農場，嚴格抵制違反公序良俗的內容。但是廖芳萱認為，若判定的標準是「有沒有違反公序良俗」很難去定罪，因為找不到媒體刻意散播假訊息的確切證據。

胡元輝則提出不同看法，「不要太相信純粹用法制就可以處理一個亂象。」雖然政府控管是辦法之一，但「言論自由」這個擋箭牌不能無限上綱，需要各界專業人士積極討論，並多管齊下、標本兼治，「不知道做了會有多少改變，但如果不做，這個社會就不會有改變。」

小世界公民論壇由世新大學新聞學系主辦，期盼透過各界人士的對談，讓學生對於網路媒體合稿現象有更深入的了解，產生不一樣的啟發與回響。

(中時 )