靈鷲山「花蓮禪旅行」有環潭步道行禪、經國梅園功法、湖心禪修等精彩課程，可體驗花蓮好山好水及坐禪力量在自身顯現的輕安自在。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山「花蓮禪旅行」有環潭步道行禪、經國梅園功法、湖心禪修等精彩課程，可體驗花蓮好山好水及坐禪力量在自身顯現的輕安自在。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

靈鷲山「花蓮禪旅行」有環潭步道行禪、經國梅園功法、湖心禪修等精彩課程，可體驗花蓮好山好水及坐禪力量在自身顯現的輕安自在。（圖由靈鷲山佛教教團提供）

花蓮好山好水好風景，還有山風海景霧嵐相伴，最適合來此放鬆身心靈，尤其以平安禪著稱的靈鷲山，5月24日至26日舉辦的慢活3日「花蓮.禪旅行」，更可讓參加學員透過禪修，在山海間遇見自己，清楚簡單地生活。

靈鷲山宗風「慈悲與禪」，「平安禪法」的創始者、開山住持心道法師說：「心在哪裡，哪裡就是禪堂」，行住坐臥無處不禪，禪修不是遠避山林的高深修行，最美時刻，就在當下。

花蓮講堂執事寶宏法師說，「花蓮.禪旅行」是想引領大家放鬆身心，善用花蓮好山好水、自然景觀、文化特色，以禪修結合觀光產業、文化、藝術等，在都市叢林裡找一處療癒空間，讓大家靜心、淨心，遠離資訊洪流，找回內心真正的輕安自在，除了增加花蓮觀光能見度，也吸引更多人體驗塵世修行的禪意與感動，更喜歡來花蓮禪修輕旅行。

花蓮3日禪旅行課程精彩，包括：環潭步道行禪、經國梅園功法、湖心禪修、體驗快艇環潭，預計招收60位學員，地點在鯉魚潭附近的玉山神學院，經由基督教及佛教的互動與合作，真正體現心道法師『尊重每一個信仰、包容每一個族群、博愛每一個生命』跨宗教、愛和平理念。

學員們更可透過學習體驗禪坐、經行到「旋腕轉臂」各式功法，在充滿芬多精的戶外禪修，體驗坐禪力量在自身顯現的輕安自在，不但讓人驚喜處處，更可一探幽然秘境，隨處闔眼靜坐，讓身體的每個細胞都放鬆，給身心靈一個安頓的空間。

曾經參加過的學員來了還想再來，開心跟大家分享心得說，前世今生幾個彎，又來世上顛一回，路過繁華，看過陽光燦爛，中年之時，決定慢下來，安靜一點，少社交一些，多做自己喜歡的事，走慢一點，走久一點、長一些。

(中時 )