新北市民政局舉辦替代役法紀教育訓練，結合電競遊戲以多元趣味方式強化役男訓練能量。(吳亮賢翻攝)

新北市民政局舉辦替代役法紀教育訓練，結合電競遊戲以多元趣味方式強化役男訓練能量。(吳亮賢翻攝)

替代役男法治教育吹起電競風！新北市民政局24日在三重新北電競基地舉辦替代役法紀教育訓練。結合年輕族群喜愛的電競遊戲，邀請台港澳三大聯賽主播Jwel，分享從業餘選手轉當直播主的歷程，讓役男們從遊戲中學習強化默契與向心力。Jwell也親自出馬與役男們互尬英雄聯盟的遊戲競技，戰況相當激烈。

民政局兵役勤管科科長林克文表示，為多元強化役男的訓練能量，每年均會定期辦理替代役男法紀教育在職訓練，過去曾邀請徐展元、藝人眭澔平、超級馬拉松選手林義傑、TSNA體育網執行長「卓卓」卓君澤等名人講座。今年首次結合電競遊戲體驗，讓役男們在遊戲中增進團隊合作與解決問題的能力。

今日電競講座由Jwell擔任主持開講，透過自身轉播實例分享從普通玩家轉變為主播賽評的心路歷程，還有電競主播賽評的注意事項，隨後帶領役男們實戰體驗英雄聯盟，讓役男們全面性的認識電競產業。

參與的黃姓役男表示，第一次參加結合電競遊戲的法治教育，可以聽到自己最愛的電競賽事轉播實例，還能與同梯們一起打遊戲，是很特別的訓練模式，法治教育課程不再拘謹無趣。

(中時 )