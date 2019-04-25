新加坡知名伴手禮品牌「金鴨」將新加坡名菜延伸推出「鹹蛋黃炸魚皮」零食受到歡迎，在台也超夯，JASONS今（25日）起搶先開賣金鴨最新的「天婦羅紫菜系列」的「鹹蛋黃蟹天婦羅紫菜」和「辣椒蟹天婦羅紫菜」兩種口味，首波共引進超過5000包，平均分配到全台26家門市販售，每間門市至少200包以上，預計可帶動1成以上的業績成長。

「鹹蛋黃蟹天婦羅紫菜」和「辣椒蟹天婦羅紫菜」皆以新加坡美食辣椒蟹為靈感，使用蟹肉為食材，前者將香濃鹹蛋黃和蟹肉結合，加上炸得香脆的紫菜解膩，入口有濃郁的海鮮風味；後者採用蟹肉、咖哩葉、辣椒等食材，口感香脆微辣。

除了新口味，這次還有熱銷的「鹹蛋黃炸魚皮」和「鹹蛋黃鹹薯片」；即日起至5月12日金鴨系列零食每包199元，任選2包享88折，平均每包175元，當日單筆消費滿1000元再送100元現金抵用券。

(中時 )