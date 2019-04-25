林邊鄉光林社區發展協會理事長鄭學成為愛狗人士，1年多前收養6隻流浪土狗，不料卻疑似「好心做壞事」，遭投訴隨地亂大小便、還亂吠亂追人，挨批擾民。（謝佳潾攝）

林邊鄉光林社區發展協會理事長鄭學成為愛狗人士，1年多前收養6隻流浪土狗，不料卻疑似「好心做壞事」，遭投訴隨地亂大小便、還亂吠亂追人，挨批擾民。（謝佳潾攝）

林邊鄉光林社區發展協會理事長鄭學成為愛狗人士，1年多前收養6隻流浪土狗，不料卻疑似「好心做壞事」，不僅鄰居投訴半夜狗亂吠，還有村民怒訴時常被狗追，且一度以為是流浪狗而通報公所處理，對此擾民爭議，鄭表示正尋農地養牠們，但強調他是幫政府做事，盼大家多些包容。

「可以讓我們安心過生活嗎？」劉姓居民怒指，每每經過鄭家都心驚膽顫，因幾乎次次都被狗追，起初還以為是流浪狗聚集而通報公所處理，不料公所人員來看時發現狗有戴項圈，視為人養而無法處置，當下才知是理事長帶回家收養的流浪狗。

他說，收養流浪狗是美事，但不能「好心做壞事」，尤其在大家反映後仍無動於衷、無解決作為，實在太不該，目前是沒人被咬傷，但難道要等到有人受傷才要解決？他無奈地說，那些狗不僅會追人，還會隨地大小便、亂刁鄰近住家的鞋子，真的很擾民。

光林村長劉益昌也說，這1年多來一直有村民向他投訴鄭理事長家的狗，不是說牠隨地亂大小便、就是亂吠亂追人，他有次還半夜3、4點被村民叫醒，因為大家被狗叫聲吵得睡不著，而經幾次勸導後發現鄭態度不佳，期盼公權力能介入還村莊安寧。

鄭學成則說，他一直都有在找農地養牠們，盼藉此解決問題，不過也強調，他收養流浪狗是幫政府做事，且每隻都有結紮，希望大家能多些包容。農業處表示，會先進行勸導、協助輔導，若不行將依動保法開罰；警方則說，若有3人以上指證，可依社維法妨害安寧裁處。

(中時 )