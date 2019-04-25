日本櫻花國際高等學校24日到南榮國中進行第16次校際交流訪問，2校締結為姊妹校多年來，讓學生實際體驗世界多元文化並存的重要性與相容性。（謝佳潾攝）

日本櫻花國際高等學校24日到南榮國中進行第16次校際交流訪問，2校締結為姊妹校多年來，讓學生實際體驗世界多元文化並存的重要性與相容性。（謝佳潾攝）

日本櫻花國際高等學校24日到南榮國中進行第16次校際交流訪問，荒井裕司理事長帶領教師、應屆高中畢業生共118人，不遠千里來訪與南榮學生一同包水餃、春捲、寫春聯、剪紙、打中國結、扯鈴，2校締結為姊妹校多年來，讓學生實際體驗世界多元文化並存的重要性與相容性。

南榮國中為迎接日本姊妹校的來訪，特別安排口琴、國樂、管樂、直笛、舞蹈、水火箭、合唱等表演來迎賓，而一如往年般，來訪的日方學生都會準備小禮物和南榮國中的學生交換，雙方學生在此時此刻都會顯得害羞，但是內心又相當雀躍，有些比較大方的學生則會互相擁抱表達謝意。

除了學校交流活動外，南榮國中還邀約學生家長提供日本師生寄宿一晚，讓日本來賓能夠親身體驗臺灣本土文化。往年參與寄宿的日本學生都留下美好回憶，去年報名寄宿的日本學生更高達54人，創下新高紀錄，但今年因品質考量，僅挑選20人，不過樂趣依舊不減。

有家長說，日本孩子們的生活習慣真的太好了，洗過澡的浴室居然沒有水，使用過的房間也像沒用過一樣的整齊，禮貌更是從一開始到結束都一直點頭致謝，這些動作都讓孩子做了一次震撼教育。

南榮國中表示，預計在11、12月間招募遊學團前往日本與櫻花高校交流，學生們也將進入日本的家庭接受寄宿招待，體驗日本的在地生活文化，彼此交流建立深厚情誼，而往年都是挑在夏季，今年想讓學生有不同體驗，因此首次選在冬天舉行。

(中時 )