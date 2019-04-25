今（25日）仍是多雲到晴，北部白天高溫達34度。（林宜靜 攝）

熱熱熱！這幾天全台飆高溫，今（25日）仍是多雲到晴，白天高溫達34度，台東上看36度，有機會產生焚風。今天多數地區紫外線至「過量」級，外出需防曬。另今日北部空品區近山區午後因光化作用，易使臭氧濃度升高。

今日白天台灣各地及澎湖大多為晴到多雲的天氣，白天氣溫較高，午後僅東北部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨，金門及馬祖有短暫陣雨。

今晚起鋒面通過及東北風增強，東半部地區及金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，西半部地區及澎湖將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。

溫度方面，今日北部為24～34度，中部為23～33度，南部為23～32度，東部為25～33度。今天多數地區紫外線過量，外出需做好防曬並適時補充水分。

今日東南部有焚風發生的機率；金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，請注意。

至於民眾關心的空氣品質，今日澎湖為「良好」等級，其餘地區為「普通」等級，而北部空品區近山區午後因光化作用，易使臭氧濃度升高，須特別留意。

(中時電子報)