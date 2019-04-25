春暖花開，來松菸的文博會看展趣！文化部藝術銀行以《你好生活，藝術銀行》為主題，參加2019台灣文博會，展出《我相信有一件事是天真的》、《曾經存在的小片刻》及《半透明》3支微電影及藝術銀行購藏藝術家何采柔、黃建樺與李依儒創作之3件演出作品。此次展覽邀請知名作家謝哲青先生擔任藝術說書人，從個人生活經驗以及藝術史的豐厚背景，和大家分享對當代藝術的所思所見。

此次展出三支微電影分別討論夢想與愛情、生命與陪伴及工作中的專業態度等議題。《我相信有一件事是天真的》影片中談庸碌的上班族，嚮往天真的自己。上班空間的藝術作品，能否成為漫長工作中夢想的招喚？

「你好生活_藝術銀行」松菸展區。（藝術銀行提供）

《曾經存在的小片刻》則在訴說藝術銀行不斷在思考「藝術，還能做些什麼？」，而藝術醫療計畫在國內是少見的藝術服務模式，此種合作模式能否成為短暫忘卻痛苦的休息站，抑或成為陪伴人生一小段路程的朋友？

「半透明」展區。（藝術銀行提供）

《半透明》影片則呈現因應租賃業務，藝術銀行的修復師有更多的臨場經驗，透過他們的專業，努力讓作品保有最佳展出狀態。藝術銀行修復師的角色猶如半透明的狀態，默默努力，以對待人的方式，看待每件藝術作品。期待透過作品與人之間的生活故事，邀請觀眾在展覽中找到不同面對生命的態度，好好用心過生活。並跟藝術銀行一起猶如說「你好」般，輕鬆的進入藝術世界！

貴賓合影（左起藝術家李依儒、國美館林志明館長、藝術說書人謝哲青先生、藝術家黃建樺）。（藝術銀行提供）

(中時電子報)