路透社：美官員透露 法國軍艦本月6日通過台灣海峽 05:192019/04/25 中時電子報 林宜靜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 法國海軍巡防艦「葡月號」（Vendemiaire）。（新華社資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 罕見！歐洲國家艦艇航行台海。路透社報導，據美國官員，法國一艘巡防艦本月6日通過台灣海峽。 報導指出，據這2位匿名的美國官員表示，這艘法國軍艦是在4月6日通過台灣海峽。這艘軍艦是去年2月底曾訪問香港的法國海軍巡防艦「葡月號」（Vendemiaire）。 由於歐洲國家艦艇航行到台海非常罕見，此舉也引發國際重視！據路透分析，這也顯示美國的盟友也愈來愈主張擁有在台海兩岸附近航道的航行自由。這次法國軍艦通過台海，這可能促使美國的其他盟邦考慮跟進，如日本和澳洲。 (中時電子報) #法國 #軍艦 #台海 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣安全靠兩岸和平 04:102019/04/21 時論廣場 面對未來 重新審視美中台新關係 04:102019/04/22 論壇廣場 陸慶祝海軍建軍70年 17艘外艦參加閱艦式 19:032019/04/22 軍事 中美強權爭霸難分難解 04:102019/04/23 論壇廣場 大毅現減＋配息5元 殖利率飆8.8％ 04:102019/04/23 財經要聞 六輕氣爆後首次環評 四期擴建計劃通過 13:342019/04/23 生活 家庭教育法三讀通過 各中心專業人員應達1／2 15:142019/04/23 生活 美豬牛別來亂 04:092019/04/24 論壇廣場 美商界促川普 撤銷對陸關稅 04:092019/04/24 全球財經 再出包！嘴砲轟陳吉仲又說謊 12:562019/04/24 生活 軍事熱門新聞 路透社：美官員透露 法國軍艦本月6日通過台灣海峽 - 軍事 蘇聯版F16 俄米格29戰機變身對地攻擊機 - 軍事 美輸出F22技術予日本建造F3隱形戰機 - 軍事 為保持戰機產能 瑞典買下14架獅鷲機殼 - 軍事 美墨邊境對峙 墨西哥士兵繳了美軍的械 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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