罕見！歐洲國家艦艇航行台海。路透社報導，據美國官員，法國一艘巡防艦本月6日通過台灣海峽。

報導指出，據這2位匿名的美國官員表示，這艘法國軍艦是在4月6日通過台灣海峽。這艘軍艦是去年2月底曾訪問香港的法國海軍巡防艦「葡月號」（Vendemiaire）。

由於歐洲國家艦艇航行到台海非常罕見，此舉也引發國際重視！據路透分析，這也顯示美國的盟友也愈來愈主張擁有在台海兩岸附近航道的航行自由。這次法國軍艦通過台海，這可能促使美國的其他盟邦考慮跟進，如日本和澳洲。

(中時電子報)