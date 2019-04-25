@中國時報

國民黨內總統初選辦法原則敲定！中常會昨達成共識，2020總統提名將以全民調決定，並將主、被動擬參選人，包括高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平等6位都納入，特別提名辦法授權組發會研擬。

立法院內政委員會昨審查中選會主委被提名人李進勇人事案，藍綠兩黨皆發甲動對抗，在一片混亂中，民進黨籍召委張宏陸裁示停止詢答，點名後，民進黨團以人數優勢表決過關，強勢將一頁皆未審查的人事同意權送出委員會，完成初審。藍委痛批，中選會在明年選舉將成為「新東廠」，民進黨恐在2020祭出「選舉奧步」。

民進黨去年底10項公投結果皆大敗，民進黨祕書長羅文嘉昨表示，民進黨不會再像去年那般，面對公投事項消極不作為，2020年總統大選，綠能政策將成為重要議題。

立院內政委員會昨爆推擠衝突，新科無黨籍立委陳玉珍跳上主席台跟綠委對罵，她在臉書爆料，因聽到民進黨女立委叫囂「金門豬、滾回中國去」，她才忍無可忍。陳昨受訪補充，她因剛到立院，不知對方姓名，「不是很有名，但滿漂亮的」。

@旺報

大陸旅美學者李毅日前赴台交流，被蔡政府扣上「武統宣講團」後被驅逐出境，大陸國台辦24日對此強調，大陸主張和平統一一國兩制，民進黨當局壓制呼籲兩岸統一的聲音，暴露了謀取一黨之私和謀求台獨的真面目；對於近來蔡政府的許多限縮和處罰措施，國台辦也批「今天限制這個，明天處罰那個，處處與台灣同胞的利益作對」。

針對日前有《蘋果日報》指涉旺旺集團在大陸領取高額補助金，大陸國台辦發言人馬曉光24日表示，發布這個消息的媒體，其特定政治立場各界都清楚；旺旺集團已發表聲明反駁不實之詞。大陸鼓勵和支援台企在大陸投資興業，並為其提供各種便利；政策是普惠的、「依法依規」，對所有台灣企業都一視同仁。

美國聯準會（Fed）今年態度轉向鴿派，同時全球央行齊步轉鴿；對大陸的影響而言，雖然至今美元匯率居高難下，但渣打全球宏觀策略主管羅伯遜（Eric Robertsen）相信美元已經見頂，人民幣走強只是時間問題，有望在年底前達到6.65目標價；在資金流入推動下，甚至有望觸及6.4附近。

今年前三個月，來台陸客團較去年同期成長14.19%，自由行成長12.69%。其中3月成長最多。旅遊業指出，主要是受去年國民黨在多個縣市勝選影響，預估熱潮持續到暑假以後。由於台灣總統大選將開始熱身，陸客團在今年第四季可能出現小減，但若選舉競爭激烈，陸客為了來台「看選舉」，則可能出現「逆勢成長」。購物店業者表示，陸客團人數雖增，但人均消費仍在降低。

@工商時報

中央銀行24日公布2019年3月金融情況，M1B及M2年增率雙雙上揚到6.87％及3.1％，差距3.87個百分點、創逾五年最大，尤其代表股市散戶資金動能的證券劃撥存款餘額旬平均值，來到1.82兆元創下新高，主要是第一季台股表現強勁，資金紛紛前進股市搶攻萬一行情。

美國白宮23日宣布，新一輪中美貿易談判將於30日舉行，美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）和財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）將率團出席，談判主題將聚焦於智財權、強制技術轉移等七大主題。雖然雙方在執行機制上達到共識，但取消關稅方面仍陷入嚴重分歧。

公平交易委員會24日公布委員會最新審查結果，認定國產建材、台灣水泥、亞東預拌混凝土、環球水泥及天誠混凝土等五家預拌混凝土業者，在2018年底皆以書面通知下游客戶從2019年元旦起調漲價格，已涉及聯合行為，因此重罰五家業者，罰鍰金額總計6千萬元，為個別水泥業的歷史新高。

新光金控與台新金控的家族股權關係糾纏難分，兩家金控業務機密難以獨立、保密，金管會將發文要求兩大公司提改善方案，例如台新金控董事長吳東亮的夫人彭雪芬不得出任新光金董事，大股東新光三越、王田毛紡織等是否不要同時出任兩家金控董事，或儘可能不要派家族成員進入董事會，以保持兩家金控業務能獨立發展。

(中時電子報)