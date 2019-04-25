「鳳凰花護民主市政監督聯盟」提及過往民進黨發生的爭議事件，怒轟「為何民進黨一直在賤賣台灣？」(擷取自鳳凰花護民主市政監督聯盟)

立法院內政委員會昨審查中選會主委李進勇人事案，由於會議一團混亂無法順利進行，召委張宏陸裁示並表決後，會議即結束，遭國民黨團痛批是「三秒勇」。對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」提及「一分瑩」、前瞻1分鐘初審等事，痛批民進黨「為何一直在賤賣台灣？」

立法院內政委員會昨審查中選會人事案，國民兩黨一早即發動甲級動員備戰；藍綠立委歷經一番推擠、交鋒後，民進黨挾人數優勢，將人事案送院會表決。議事在三分鐘內快速表決通過，李進勇遭國民黨團痛批「三秒勇」。對此，民進黨團總召柯建銘則說每個步驟都符合議事程序，「哪來的三秒？」強調程序大家都看在眼裡。

對此，臉書粉絲專頁「鳳凰花護民主市政監督聯盟」提及過往民進黨發生的爭議事件，包括2016年審查「一例一休」勞基法修法時，當時民進黨籍召委陳瑩開會一分鐘之後，火速宣布草案通過初審，遭國民黨團怒轟「一分瑩」。此外，在2017年，立法院經濟委員會之前審查「前瞻基礎建設特別條例」草案時，民進黨籍召委邱議瑩趁亂宣布完成初審，前後約20分鐘，邱因而被稱為「二十瑩」。

從「一分瑩」、「二十瑩」到「三秒勇」，鳳凰花護民主市政監督聯盟發文表示，民進黨只用1分鐘就出賣了台灣勞工；民進黨只用1分鐘就想花掉台灣人八千億，這次民進黨為了讓李進勇入主中選會，只用3秒鐘就出賣了台灣的民主，該粉專怒轟「為何民進黨一直在賤賣台灣？」

網友則紛紛表示「民進黨這三秒錯就步步錯」、「多數暴力是民進黨的專利」、「這些年，追求無恥已是銳不可擋的風潮？」、「恥...沒有了」、「民主『盡步擋』」。

(中時電子報)