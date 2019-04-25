北部地區一名美魔女小惠(化名)，被指控誘拐國中美少女小玲(化名)與她同居，每晚同床共眠時對小玲上下其手，小玲母親得知後大為光火，怒告小惠妨害家庭與猥褻罪嫌，不過當事人小玲卻不以為意，檢警認為小惠行為不構成犯罪，全案不起訴偵結。

小玲2017年與小惠同居，小玲指控，小惠趁她熟睡時，手竟不安分伸進衣服撫摸胸部，她加以抗拒，小惠仍繼續猥褻一整個晚上，在小玲身上來回游移。對於小玲指控，小惠一概否認，辯稱小玲自願與她同居，她確實環抱小玲，但沒有猥褻她的行為，且就算小玲覺得不舒服，為何會繼續住在她家？

據自由時報報導，檢方認為小玲知情，卻沒有多加抗拒，小玲在第一次被小惠觸摸後，仍一如往常與她同床共眠，不符遭強制猥褻的被害人正常反應。另外小玲自認遭受猥褻後，隔1年多才到警局報案，事後還跟警方供稱，她根本無意提告小惠，是因為媽媽堅持才提告，檢方認為小惠行為不構成犯罪，偵結後不起訴。

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(中時電子報)