許志安與黃心穎車上激吻影片曝光，雖然正宮鄭秀文公開選擇原諒，不過卻爆出她是讓影片外流的幕後主使者，而曾力挺黃心穎的男星梁裕恆，昨天 YouTube上傳討論「安心偷吃」的影片，竟然表示鄭秀文不僅「沒愛過」，甚至原諒許志安只是公關技巧和商業考量。

梁裕恆上傳影片探討事件疑點，他點出香港車輛是右駕，基本上鏡頭會拍攝左手邊，但當晚鏡頭卻對準許志安坐的右手邊，此外許志安是知名人士，為何敢在車上公開摟摟抱抱?因此推測會否是司機和他相熟才敢如此?另外許志安與黃心穎這段關係維持2年之久，也流傳可能是鄭秀文默許造成，但會不會因為玩出真感情，導致另一方想報復，所以才拍影片讓它外流，加上鄭秀文輕易原諒許志安，彷彿「從來都沒愛過」一樣，因此好奇會否是公關技巧或商業考量?

至於為何會幫黃心穎說話?他表示娛樂圈發生過許多類似事件，但沒有人追究過，而這次整個香港都在欺負這個女生，讓他看不慣眾人「笑貧不笑娼」才出來護航，未料得到反效果遭網友圍剿，這讓他反酸：「大家不思考，不想東西，不會追求真相嘛，反正等到報章去挖掘，相信好快會還我一個清白」，不過這支影片目前已遭當事者刪除。

(中時電子報)