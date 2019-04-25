國民黨基層力拱高雄市長韓國瑜參選2020聲浪不斷，未料半路殺出鴻海董事長郭台銘要參加初選，引發外界質疑國民黨高層卡韓的疑慮。在韓國瑜發表「韓五點」聲明後，民進黨台北市議員王世堅表示，韓國瑜講出政治權貴和密室協商，是對國民黨最嚴重的悲哀，因為國民黨就是重是血統論，韓國民一介庶民，哪能來到九五之尊這種高位！

王世堅在網路節目《94要客訴》表示，韓國瑜講出來的政治權貴和密室協商，的確是國民黨對庶民百姓的一種歧視，因為國民黨重視血統論，在立委和議員這種層次沒什麼問題，但來到九五之尊這種高位，血統證書一定要拿出來，就如中央委員連勝文當時要選台北市長，其他人不就得閃開，為連勝文鋪路。

就是因為國民黨重視血統，王世堅再直言，韓國瑜對國民黨正統來講，既然矇上了市長，那當市長就好，總統的位子想都別想，碰都別碰！郭台銘之所以能參選，就是因為兩千億的鈔票就是最好的血統證明。

王世堅更向韓粉喊話，「韓神不死，韓粉不止」，韓國瑜發表了韓五點之後，如果不再有具體行動，那就是「韓神再會，鈔票萬歲」！台灣首富宣布參選，整個台灣社會就要趴下去嗎？向首富俯首稱臣嗎？這是民主化的台灣社會不能接受地！所以他呼籲韓國瑜出來選總統！

(中時電子報)