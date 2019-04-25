宏都拉斯第一夫人葉安娜肯定靜宜大學優美的校園環境及軟硬體設備。靜宜校長唐傳義說，未來考慮在宏都拉斯設立靜宜分校！（陳世宗攝）

宏都拉斯第一夫人葉安娜參訪靜宜大學，肯定該校通過國際化粧品認證，也是台灣最具規模、符合GMP規範的「化粧品實習示範工廠」。（陳世宗攝）

宏都拉斯第一夫人葉安娜說，靜宜是天主教大學，能透過信仰、國際志工、教育合作、青年學子交流、醫療服務計畫，及化粧品等創新合作，增進雙邊關係、促進交流互動。（陳世宗攝）

葉安娜說，宏都拉斯也是全球第五大咖啡生產國，希望能與靜宜大學合作，結合高品質的原物料優勢，將咖啡商品推向國際市場，帶來更大商機。（陳世宗攝）

宏都拉斯第一夫人葉安娜(Ana García de Hernández)與前駐台大使謝拉，日前到靜宜大學參訪，對該校通過國際化粧品認證，也是台灣最具規模、符合GMP規範的「化粧品實習示範工廠」，及「食品實習工廠」印象深刻，希望與靜宜有更多人才培育及產業合作機會；期勉在靜宜求學的宏都拉斯學生，成為兩國最佳親善大使。

靜宜校長唐傳義則表示，宏都拉斯是台灣在中美洲邦交國，雙方互動頻繁，在教育、醫療、農業、技職訓練等領域進行多項合作計畫；許多台商到宏都拉斯投資，台灣市場也開放宏國的牛肉、糖、甜瓜與咖啡等產品進口，未來考慮在宏都拉斯設立靜宜分校！

唐傳義說，宏都拉斯第一夫人葉安娜長期投入醫療、教育、社會發展及社福計畫，有豐富實務經驗。靜宜設有西班牙語文學系，目前更有兩名宏都拉斯優秀的學生在靜宜學習中文，未來考慮在宏都拉斯設立靜宜分校；透過教學合作、特色課程、國際志工及服務學習等，共同培育兩國人才。

唐傳義指出，靜宜大學致力為農業創新加值，並於化粧品、食品等跨領域使用，這是宏都拉斯當地迫切所需要。校方也安排靜宜特色、國際志工、醫療服務等簡報，期待激盪跨國創新火花、創造更好的發展！

宏都拉斯第一夫人葉安娜說，宏台兩國關係良好、淵源深厚，超過300多位青年學子來台接受教育，已成為兩國最佳聯繫情誼的橋梁；日前台灣醫療團42位專業人士，在宏國巡迴義診，為6000多名病患提供醫療照護，期待與台灣及世界各國有更緊密合作，透過聯盟關係，各國皆能受惠。

葉安娜指出，靜宜是天主教大學，能透過信仰、國際志工、教育合作、青年學子交流、醫療服務計畫，及化粧品等創新合作，增進雙邊關係、促進交流互動。宏都拉斯也是全球第5大咖啡生產國，希望能與靜宜大學合作，結合高品質的原物料優勢，將咖啡商品推向國際市場，帶來更大商機。

葉安娜對靜宜通過國際化粧品認證、也是台灣最具規模、符合GMP規範的「化粧品實習示範工廠」印象深刻，並表示，迫不及待想使用靜宜研發的隔離霜、精華液與潤澤凝霜等保養品，同時希望與化粧品科學系有更多人才培育及產業合作機會。

宏都拉斯學生高奕翔說，很驚喜能在台灣見到宏都拉斯第一夫人與公子與2位公主。在靜宜學習中文很有趣，老師對外國人很好，很開心擁有第三國語言！

來台灣7個多月的宏都拉斯學生梁云莉說，她最愛人情味及在地食物，在靜宜學習中文很幸福，能認識來自各國的同學，中文也進步很多。

靜宜EMBA校友會創會理事長、國際扶輪3461地區助理總監蔡陽明，也以融入在地台中港海鮮及特色食材的「國宴料理」，款待第一夫人等國內外貴賓。

(中時 )