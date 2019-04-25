網友臉書發文、留言。(圖/翻攝自臉書「韓國瑜後援會」)

23日高雄市長韓國瑜首度鬆口，表達對中華民國責無旁貸，但此時此刻無法參加現行制度初選。前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中痛批，韓將市政擺一邊，滿腦子選舉，嗆韓要選總統就先辭市長，稱這才符合責任政治。網友則反問陳：「你嫖妓有先離婚嗎？」

韓國瑜日前發表聲明：「願守護中華民國，但此時此刻無法參加現行制度的初選。」為推出「最強候選人」，國民黨中央也在百轉千迴後，擬往「協調式初選」方向走，直接民調比拚，全黨一起為重返執政努力。

對此，陳致中卻不以為然，痛批韓國瑜滿從去年九合一大選至今，仍然每分每秒在競選活動中，滿腦子都是選舉，簡直將市政擺兩旁、總統擺中間！還怒嗆韓不能讓高雄市民望穿秋水、無語問蒼天，必須請辭高雄市長，不能對不起人民，這才符合責任政治原則。

網友則反問陳致中：「陳致中要韓市長先辭市長，再去選總統。有網友神回：『你嫖妓有先離婚嗎？』讚啦！」其他網友也紛紛留言：「最沒資格講話的人」、「真的是！要是我就挖個洞自己埋起來！」「貪污犯陳水扁的錢都不還了，上樑不正下樑歪」、「睿靚都不在乎了」、「貪污家庭無恥，無法無天，沒膽量，屁話一堆」、「嫖妓中沒事就喜歡自動伸出臉讓人狠打！！！沒腦」。

(中時電子報)