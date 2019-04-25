就算湖人總教練這個位置恐怕很不好當，仍有不少人虎視眈眈！在先後面試過七六人助教蒙提威廉斯、前騎士總教練泰隆盧，《ESPN》記者麥克梅納明爆料，前公鹿教頭奇德宣告加入湖人教頭爭奪戰，近日已跟湖人總管瓦林卡密談幾小時。

負責這次招募新主帥任務的湖人總管瓦林卡，接下來除了將跟蒙提威廉斯、泰隆盧兩人進行第2輪的面試，也要跟熱火助理教練朱萬霍華進行面談，代表瓦林卡並不完全確定到底該找誰擔任湖人新任總教練，才會不斷找人接受面試。

打球時擁有「大三元製造機」美譽的奇德，退休後隨即轉型總教練，先後帶過籃網與公鹿，累積執教戰績183勝190敗，勝率4成91，他最知名的執教成就，就是大膽啟用「字母哥」阿提托康波，也讓他成長到如今全明星等級身手。

奇德跟「小皇帝」詹姆斯私交也不錯，兩人曾在美國男籃當過隊友。問題是瓦林卡能夠聽進多少詹姆斯的建議，畢竟詹姆斯擁有「教練殺手」封號，假如湖人真的請來沒法讓詹姆斯滿意的新主帥，下個球季會發生什麼慘狀可想而知。

(中時電子報)