對沒有網路吃到飽或出國旅遊的人而言，免費Wi-Fi熱點很方便，因此出現不少搜尋熱點的軟體。國外媒體報導，熱點搜尋App軟體WiFi Finder，被發現儲存了超過200萬個Wi-Fi密碼卻都未加密保護，恐遭有心人士駭入利用，其中還有不少私人熱點，形成巨大資安風險，建議使用者應立即移除該程式。

據《TechCrunch》報導，WiFi Finder是個用來尋找周遭Wi-Fi熱點的App，聲稱使用者的密碼都有加密保護，但近期被發現它並沒有將「公共熱點」和「私人熱點」進行區分，甚至將Wi-Fi密碼儲存在未加密的資料庫中，讓該App蒐集的200萬個公共及私人Wi-Fi網路，暴露在資安風險中。

TechCrunch指出，GDI基金會安全研究員Sanyam Jain，在網路上找到了WiFi Finder未經加密儲存的 Wi-Fi密碼資料庫，其內容包含了熱點名稱（SSID）、精確地理位置及其他數據，Sanyam Jain試圖聯絡疑似來自大陸的開發者，但卻沒獲得任何回應，最後請雲端主機託管商 DigitalOcean 將該資料庫從網路上離線。

TechCrunch表示，勿輕忽私人Wi-Fi資訊遭洩漏帶來的資安風險，駭客可透過資料庫中Wi-Fi提供的精確地理位置，針對某人或某家庭的特定網路進行攻擊，攔截未加密資訊、建立殭屍網路跳板、植入DNS汙染，甚至駭入連上該Wi-Fi的物聯網設備等，網站建議，應考慮將WiFi Finder這套App移除，避免個人資安遭駭。

(中時電子報)