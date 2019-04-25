睡到天快亮被手麻麻醒、騎車騎到一半突然手麻、手麻沒力到連碗都拿不住等等，骨科醫師游敬倫指出，這都是「腕隧道症候群」患者常有的病況，也是手指麻木的原因，會從一開始偶爾發生，惡化到整天都麻，特別是睡覺不動、騎車握手把時手麻會更明顯。

早安健康報導，龍合骨科診所院長、台大醫學院附設醫院骨科部教學兼任主治醫師游敬倫說道，容易罹患腕隧道症候群的人，像是長時間打電腦的滑鼠手、家庭主婦、糖尿病及洗腎、從事手腕吃力重的工作等。要預防最好讓手腕維持適當休息、做手部運動，減輕手腕壓力及增加手腕部軟組織的柔軟度。

游敬倫說，腕隧道症候群是手腕的三條主要神經：正中神經、尺神經、橈神經受到壓迫而引起的手部麻木。這三條神經源自於頸椎，「從頸椎一路走到手指這整個路徑中，只要被壓迫或受傷，就可能引起麻木」。而生活中，手腕的活動量最大，壓力自然就集中在此。若有以下這3種症狀，就要趕快就醫。

●症狀

1.「不論哪條神經受壓迫都會讓手麻木」，如果繼續壓迫或處理不當，手麻就會惡化。如果神經支配到肌肉，當病情惡化時，就會出現肌肉萎縮無力。

2.「正中神經、尺神經、橈神經的壓迫，若發生在手腕處」，治療則首在避免過度使用與壓力，千萬不能按摩推拿，可能讓病情加重。

3.「橈神經位於手腕橈側的淺層，輕輕觸敲就會感到一陣麻」，特別是不能去按壓，否則橈神經有機會直接被壓傷。

摘自《筋骨關節疼痛防治全百科：骨科專家游敬倫整合中西醫學最新對症療法》／游敬倫／新自然主義

(中時電子報)