高雄市長韓國瑜日前針對是否參選2020發出五點聲明，聲明中未明確表述選或不選，但提及他願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能改變台灣。資深媒體人賴祥蔚則表示，「韓五點」的內容方向基本上沒有大問題，但表述的主題與方式易引起誤會和反彈。他直言，未來韓無論是經營市政或參選總統，多深化兩方面的安排，必有後福。

韓國瑜日前發表五點聲明，聲明中韓國瑜先對支持者表達感謝，再表達他擔任市長至今，深刻體會只有台灣好，高雄才會更好，但此時此刻，他無法參加國民黨現行制度的初選；韓另批政治權貴熱衷於密室協商，已經離人民越來越遙遠了，亟需政治改革，他熱愛中華民國，對中華民國的發展及守護，他願負起責任，不計個人得失榮辱，只願能改變台灣。

對此，國民黨昨天下午召開中常會，中常會通過中常委姚江臨、曾文培與李昭平等人的提案，針對2020總統提名， 將授權組發訂定「第十五屆總統副總統初選提名特別辦法」，以全民調決定最後的總統提名候選人，並且將主、被動擬參選人，包括不能表態的高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、新北市前市長朱立倫、立法院前院長王金平等已表態參選人納入，共同以民調方式產生人選。

賴祥蔚在ETtoday專欄撰文，針對韓國瑜聲明分析，他說這份聲明內容方向基本上沒有大問題，但表述的主題與方式很容易引起誤會及反彈。從傳播策略的角度來看，賴祥蔚說這是把原本適合的內容，安排不適合的人去說，更何況還是主帥親自上場，他說有些話不適合韓親自出面講，應該有夥伴從側翼發動支援火力，因此，就算有正確的訊息要透過文宣傳達，還是要透過適當的組織或人士來發布，才能發揮出最大效果。賴說從這次聲明可發現，韓國瑜未來無論是經營市政或參選總統，多深化這兩方面的安排，必有後福。

(中時電子報)